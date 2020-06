COVID ABRUZZO: 161ESIMA VITTIMA,

UN NUOVO POSITIVO E ALTRI 53 GUARITI

Pubblicazione: 28 giugno 2020 alle ore 15:14

L'AQUILA - Ieri in Abruzzo si è verificato un nuovo caso di positivo al coronavirus, e un decesso, che porta il drammatico contro a 161. I ricoverati sono 30, tre in meno, di cui solo due in terapia intensiva, 254 sono quelli in isolamento domiciliare.

I dimessi e guariti sono 2.540, 53 in più rispetto al precedente reporti. I test totali effettuati sono 104.558

Lo rende noto la Regione Abruzzo, come dato parziale in attesa del report completo di domani.

Nel bollettino parziale di sabato 27 giugno, non si erano verificati decessi e nuovi contagiati. I ricoverati era 33 ricoverati, di cui 2 in Terapia Intensiva), 304 in isolamento. Il numero dei guariti era di 2.487.