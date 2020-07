COVID ABRUZZO: DUE NUOVI CASI IN PROVINCIA DI PESCARA E NESSUN DECESSO

Pubblicazione: 11 luglio 2020 alle ore 18:24

PESCARA - Oggi in Abruzzo si sono registrati due nuovi casi positivi al coronavirus, che porta il totale dall'inizio dell'emergenza a quota 3.323. I casi di oggi si riferiscono alla provincia di Pescara.

Non si sono registrati decessi. Lo rende noto la Regione Abruzzo. Sono 25 le persone attualmente ricoverate, di cui nessuna in terapia intensiva, altri 122 pazienti sono in isolamento domiciliare. Test complessivi effetuati 114.219