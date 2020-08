COVID ABRUZZO: 13 NUOVI CASI, FOCOLAIO

A TOCCO CASAURIA, UN POSITIVO A LUCOLI

Pubblicazione: 14 agosto 2020 alle ore 14:29

PESCARA - Non si arresta l'impennata dei contagi in Abruzzo: rispetto a ieri si registrano 13 nuovi casi. Erano più 16 quelli riferiti a mercoledì

Del totale dei casi positivi, 293 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+3 rispetto a ieri), 884 in provincia di Chieti (+3), 1648 in provincia di Pescara (+7), 689 in provincia di Teramo, 28 fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Preoccupa nelle ultime ore un'altro focolaio di importazione in Val Pescara: quattro ragazzi di Tocco da Casauria di ritorno da Malta, sono risultati positivi al Covid 19.

Un caso positivo si è registrato anche a Lucoli, comune a pochi chilomtri dal capoluogo L'Aquila.

Dei quattro casi d Tocco a darne notizia è stato il sindaco Riziero Zaccagnini su facebook.

Sono già partiti i protocolli per il tracciamento dei contatti, e sono stati chiusi un bar e un negozio di alimentari, di proprietà dei parenti dei ragazzi. Non si escludono misure drastiche per la giornata di ferragosto e domenica.

Il caso postivo di Lucoli, è riferito ad una persona tornata recentemente da un'altra città italiana. A rivelarlo il sindaco Valter Chiappini.

Nell’augurare pronta guarigione alla persona interessata – sottolinea il primo cittadino – si invita tutta la popolazione a continuare a rispettare in maniera rigorosa le prescrizioni vigenti, volte a limitare il rischio di contagio”.

In Abruzzo, dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3545 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila.

23 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 218 (+9 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 472 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2831 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 10 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2821 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 242 (+8 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 139.426 test.