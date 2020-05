COVID: 14 NUOVI CASI A VASTO, POSITIVI IN FAMIGLIE ROM ANDATE A FUNERALE IN MOLISE

Pubblicazione: 16 maggio 2020 alle ore 15:52

VASTO - Preoccupa la siutazione a Vasto, con 14 nuovi casi positivi al Covid 19 in un palazzo del popoloso quartiere S.Paolo. I contagiati farebbero parte di alcune famiglie di etnia Rom che nei giorni scorsi hanno partecipato ad un funerale a Campobasso. Episodio su cui indaga la Procura della Repubblica.

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook commentando i nuovi dati sui contagi al Covid-19 ha sottolineato che: “questa volta non sono incoraggianti e si appella al buonsenso dei cittadini”, mentre sono partiti immediatamente i dispositivi di restrizione dell’area grazie all’intervento di Polizia Municipale e Protezione Civile.

“In queste ultime settimane, sottolinea il primo cittadino, abbiamo fatto tanti sacrifici, siamo stati tra le città che hanno adottato provvedimenti restrittivi fin da subito, prima di tutti, e questo, insieme alla grande, meravigliosa condotta dei vastesi, dei volontari e delle forze dell’ordine, ci ha portato a essere una città avente una situazione rosea e tranquilla. Dobbiamo continuare così. Un appello anche a coloro che si vedono con amici e spesso si vedono in situazioni di non distanziamento sociale: sappiate che in questi giorni ci saranno controlli e, quindi, vi chiedo di applicare alla lettera le disposizioni: camminare, andare in bicicletta, uscire per fare attività sportiva, ma evitare assembramenti. Il ritorno alla normalità, conclude Francesco Menna, non è ancora scontato, si stanno facendo ancora grandi sacrifici. Finché non c’è un vaccino, dobbiamo continuare con la condotta egregia di queste settimane”