CORONAVIRUS: ZERO CONTAGI IN SEI REGIONI

Pubblicazione: 16 giugno 2020 alle ore 18:33

ROMA - In sei regioni e a Trento e Bolzano si registrano oggi zero contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Puglia e Campania.

Sono i dati diffusi dalla Protezione Civile.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata.