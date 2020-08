CORONAVIRUS, VALLE PELIGNA EPICENTRO DEL CONTAGIO: ALTRI DIECI POSITIVI

Pubblicazione: 23 agosto 2020 alle ore 17:28

L’AQUILA – E’ ancora la Valle Peligna a preoccupare maggiormente sul fronte del contagio da coronavirus in Abruzzo. Dei venti casi registrati oggi dal servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione, infatti, ben dieci provengono da quella zona e uno da Scanno. Si tratta di persone in parte legate ai focolai dei giorni scorsi, ma ci sono anche almeno due situazioni ancora da indagare. Complessivamente sono 28 positivi e 6 i ricoverati compresa la 27enne di Introdacqua che dopo il peggioramento è stata portata all’Annunziata, in attesa di capire se dovrà essere trasferita al San Salvatore. Un contagio riguarda Scanno: si tratta di un turista. Tra i positivi anche una ragazza dell’Aquila.