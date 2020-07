CORONAVIRUS: TRE REGIONI A ZERO CONTAGI

Pubblicazione: 18 luglio 2020 alle ore 18:02

ROMA - I nuovi positivi per il Covid sono 88 in Lombardia, 40 in Emilia Romagna, 88 in Veneto, 20 nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Valle d'Aosta, Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso.

I pazienti in terapia intensiva sono 50, come ieri, i ricoverati con sintomi sono 757 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.561 (-74).

I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 48.265, in diminuzione rispetto a ieri.

E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute.