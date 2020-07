CORONAVIRUS: TRE NUOVI CASI IN ABRUZZO,

13 PERSONE IN OSPEDALE, MAPPA CONTAGIO

Pubblicazione: 25 luglio 2020 alle ore 15:45

L'AQUILA - In Abruzzo alla data odierna si registrano 3 nuovi positivi, di cui 2 residenti in provincia di Pescara e uno in provincia di Chieti), diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila.

Non ci sono nuovi decessi, mentre 13 persone sono ancora ricoverate, due in Terapia intensiva.

Inoltre, sono 99 le persone in isolamento domiciliare e 2777 dimessi/guariti.

Attualmente positivi sono 112 cittadini.

Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.