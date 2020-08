CORONAVIRUS: SINDACO SULMONA ALLA ASL ''ACCELERARE TAMPONI''

Pubblicazione: 10 agosto 2020 alle ore 18:15

SULMONA - "La Asl 1 deve potenziare personale e strumentazione per accelerare i tamponi".

Lo afferma il sindaco di Sulmona (L'Aquila) Annamaria Casini che ha inviato una lettera ai vertici della Asl1 dopo l'aumento dei casi accertati di un nuovo focolaio Covid-19 in Valle Peligna, 8 pazienti, e della consistente rete dei contatti stretti e indiretti che si stanno mappando per contenere il contagio impongono un'azione decisa da parte della Asl1.

"La Asl su questo fronte deve concentrare risorse e mezzi per consentire una più rapida somministrazione di tamponi - chiede il sindaco -. Il personale del servizio Prevenzione è ridotto e rischia di non riuscire a seguire questi nuovi casi, con un quadro in evoluzione, e contemporaneamente la gestione dei pazienti in ingresso nel nostro ospedale per ricoveri o prestazioni non Covid".

"Occorre nuovo personale, accelerare la fornitura del macchinario per l'analisi rapida dei tamponi. Solo così potremo gestire questa nuova ondata, in un momento in cui il centro Abruzzo e Sulmona stanno vivendo una stagione turistica molto importante con grande affluenza di visitatori. Proprio perché il nostro ospedale è e deve restare Covid free, occorre accelerare la riorganizzazione del pronto soccorso, assicurare percorsi distinti e piena funzionalità dei servizi per l'intera provincia. Sollecito la cittadinanza alla massima prudenza e responsabilità con comportamenti rispettosi delle regole", conclude il sindaco.