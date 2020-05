CORONAVIRUS: PESCARA PER LA PRIMA VOLTA A ZERO CONTAGI

Pubblicazione: 18 maggio 2020 alle ore 16:11

PESCARA - La Asl di Pescara, il cui territorio di competenza è il più colpito del centro Sud Italia, per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus scende a zero contagi.

Sette i nuovi casi in Abruzzo, dove il totale sale a 3.193.

Di questi, sei fanno riferimento alla Asl di Chieti.

Preoccupa il focolaio che si è creato a Vasto (Chieti), tra alcune persone che avevano partecipato ad un funerale in Molise da cui sono partiti molti contagi.

I nuovi casi, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall'Università di Chieti e dal laboratorio dell'ospedale dell'Aquila, sono emersi dall'analisi di 1.260 tamponi: è risultato positivo lo 0,5% dei campioni (ieri 0,6%).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1.413 (-9).

Del totale dei casi positivi, 246 si riferiscono alla Asl Avezzano Sulmona L'Aquila (invariato), 811 alla Asl Lanciano Vasto Chieti (+6), 1.487 alla Asl di Pescara (invariato) e 649 alla Asl di Teramo (+1).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 388 pazienti deceduti (+3): i nuovi decessi riguardano una 88enne di Pescara, una 78enne di Pratola Peligna (L'Aquila) e un 70enne di Montesilvano (Pescara).

I dimessi e guariti sono 1.392 dimessi/guariti (+13): 228 da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 1.164 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi.

Del totale dei pazienti, 191 (-2) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e sei (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 1.216 (-7) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 57.897 test, di cui 51.690 negativi.