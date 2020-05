CORONAVIRUS: PROTEZIONE CIVILE, NESSUN DECESSO IN ABRUZZO E IN ALTRE 10 REGIONI

Pubblicazione: 30 maggio 2020 alle ore 18:29

ROMA - Nessuna vittima in 11 regioni nelle ultime 24 ore per il coronavirus in Italia, secondo i dati della Protezione civile: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna.

Un solo morto in più nelle Marche e in Sicilia.

Pesa il dato della Lombardia, che ne fa registrare 67 su 111, oltre il 60% del totale, unica regione a far registrare oggi più di 10 vittime (sono 10 in Veneto).

Si tratta, come precisato, dei dati comunicati dalla Protezione civile, mentre il prossimo report regionale dettagliato del Servizio Tutela e Prevenzione della Salute sarà inviato mercoledì 3 giugno (per la giornata festiva del 2 giugno). Successivamente sarà trasmesso ogni martedì e venerdì.