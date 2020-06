CORONAVIRUS: L' ABRUZZO AZZERA DI NUOVO I CONTAGI E I DECESSI

Pubblicazione: 15 giugno 2020 alle ore 15:33

PESCARA - Ancora una volta l'Abruzzo azzera contagi e decessi.

Dalle analisi su 835 tamponi, eseguite nelle ultime ore dai quattro laboratori regionali, non sono emersi nuovi casi.

Così come non si registrano vittime recenti.

Otto i nuovi casi e tre i decessi registrati, invece, tra sabato e domenica.

Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 ha raggiunto quota 3.279, mentre il bilancio delle vittime è arrivato a 456.

Del totale dei casi positivi, 247 si riferiscono alla Asl dell'Aquila, 828 alla Asl di Chieti, 1.539 alla Asl di Pescara e 665 alla Asl di Teramo.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 486, con una diminuzione di 25 unità rispetto a ieri.

Del totale delle persone in cura, 71 pazienti (invariato) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e tre (-1) in terapia intensiva. Gli altri 412 (-24) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

I dimessi o guariti salgono a 2.337 (+25). I tre decessi registrati nel fine settimana riguardano una 75enne di Montesilvano (Pescara), un 72enne di Silvi (Teramo) e una 54enne di Scerni (Chieti).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 91.700 test, di cui 86.092 risultati negativi.