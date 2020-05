CORONAVIRUS: IN LOMBARDIA IL 65 PER CENTO DEI NUOVI CONTAGI

Pubblicazione: 27 maggio 2020 alle ore 18:28

ROMA - La Lombardia ha fatto registrare il 65% dei nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore, con 384 sul totale nazionale di 584, secondo i dati della Protezione civile.

La regione di gran lunga più colpita dal coronavirus ha segnalato anche il 50% dei nuovi decessi, 58 su 117.

L'incremento di casi è di 73 in Piemonte, 16 in Emilia Romagna, 12 in Toscana, 39 in Liguria e 11 nel Lazio.

Le altre regioni ne hanno meno di 10, zero contagi in Marche, Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Basilicata.