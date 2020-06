CORONAVIRUS, IN ITALIA IN AUMENTO GUARITI MA ANCHE CONTAGI E VITTIME

Pubblicazione: 21 giugno 2020 alle ore 09:11

ROMA - I contagi causati dalla pandemia di coronavirus hanno superato i due milioni in America Latina, raggiungendo nelle ultime 24 ore quota 2.002.303.

Oltre al Brasile, che denuncia oltre la metà dei casi, contribuiscono al pesante bilancio, fra gli altri, il Perù (251.338) ed il Cile (236.748). In Italia i contagiati sono 238.275, 262 in più del giorno precedente, 165 dei quali in Lombardia (63%).

Aumentano le vittime: 49 in 24 ore (23 in Lombardia). Sale il numero dei guariti e dei dimessi.

In Toscana e Liguria, per la prima volta, non si registrano decessi, mentre in 7 regioni non ci sono nuovi casi. In Germania nuovo focolaio in un mattatoio, oltre 1.000 i positivi. Altri 22 casi a Pechino.