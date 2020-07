CORONAVIRUS, IN ABRUZZO UN NUOVO CASO E NESSUN DECESSO

Pubblicazione: 19 luglio 2020 alle ore 12:26

L’AQUILA - Un solo nuovo caso positivo, una persona residente in provincia di Teramo. E’ l’aggiornamento sull’epidemia da coronavirus in Abruzzo reso noto nel bollettino sintetico diffuso da servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Nessun nuovo decesso, mentre diminuisce ancora la pressione sugli ospedali: 14 ricoverati (-1 rispetto a ieri), di cui nessuno in terapia intensiva. I dimessi o guariti sono 2.751, restano attualmente positive 117 persone. I tamponi totali eseguiti sono arrivati a 119.504.