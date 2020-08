CORONAVIRUS, IN ABRUZZO NUOVO BALZO DEI CONTAGI: SONO 24, AUMENTANO I RICOVERATI

Pubblicazione: 22 agosto 2020 alle ore 15:20

L'AQUILA - Nuovo, ulteriore, rialzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo.

Dopo i 23 di ieri, oggi il bollettino del servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione ne ha segnalati 24: 8 in provincia dell'Aquila, 5 in quella di Chieti, 7 in quella di Pescara, 3 in quella di Teramo, uno fuori regione.

Decessi ancora fermi a 472 ormai da fine luglio.

I ricoverati sono 33 ricoverati (aumentati di 3 unità), di cui uno in terapia intensiva.

Tra i nuovi positivi giovani e giovanissimi: almeno sei tra 18 e 23 anni.

Cinque casi a Sulmona (L'Aquila), quattro a Ortona (Chieti): si tratta di casi cosiddetti "start", emersi da screening territoriale e non tra i contatti di persone già malate.

Altri due 20enni positivi in un paese del Teramano in cui era già emersa la positività di tre giovanissimi: elemento comune sarebbe una cena cui hanno partecipato anche persone di altre regioni.

Tra i più giovani risultati positivi c'è anche un 18enne di Pescara.

Sono 280 le persone in isolamento domiciliare, 2.843 dimessi/guariti.

Sono 146.579 test complessivi, mentre gli attualmente positivi salgono a 313 dai 289 di ieri.