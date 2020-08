Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

IN ITALIA 1.210 I CONTAGI E 7 MORTI, SCATTANO CONTROLLI SULLA MOVIDA, ANCHE A PESCARA CORONAVIRUS IN ABRUZZO: ALTRI NUOVI 20 CASI

PREOCCUPA FOCOLAIO IN VALLE PELIGNA

Pubblicazione: 23 agosto 2020 alle ore 14:52

L'AQUILA - Resta preoccupante rialzo dei contagi da coronavirus in Abruzzo: dopo i 23 casi dell'altro ieri, e i 24 di ieri, si registrano oggi 20 nuovi positivi. Di questi 12 in provincia dell'Aquila, 3 Chieti, 4 Pescara, 1 in accertamento la residenza. Non si è registrato nessun nuovo decesso. E’ ancora la Valle Peligna a preoccupare maggiormente sul fronte del contagio da coronavirus in Abruzzo. Dei venti casi registrati oggi dal servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione, infatti, ben dieci provengono da quella zona e uno da Scanno. Si tratta di persone in parte legate ai focolai dei giorni scorsi, ma ci sono anche almeno due situazioni ancora da indagare. Complessivamente sono 28 positivi e 6 i ricoverati compresa la 27enne di Introdacqua che dopo il peggioramento è stata portata all’Annunziata, in attesa di capire se dovrà essere trasferita al San Salvatore. Un contagio riguarda Scanno: si tratta di un turista. Tra i positivi anche una ragazza dell’Aquila. I ricoverati sono 32, di cui uno soltanto in terapia intensiva, altri 300 in isolamento domiciliare, 2844 dimessi/guariti, 332 attualmente positivi, 147.963 test complessivi. Non si ferma la crescita dei contagi per il Covid nell'Italia intera: sono 1.210 (contro il 1.071 di ieri) i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Sono 7 i morti, in crescita rispetto ai 3 di ieri ma in calo a fronte dei 9 registrati venerdì. Questi i dati del ministero della Salute. Scattano intanto controlli più stringenti nei luoghi della movida, per fare rispettare l'obbligo di indossare le mascherine: ieri a Pescara sono state elevate ben 18 sanzioni. Obbligo mascehrina anche a L'aquila, nella settimana della Perdonanza, dalle ore 15 alle ore 6 del mattino nella parte di città interessata alla manifestazione.

