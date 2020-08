CORONAVIRUS, IN ABRUZZO 2 NUOVI POSITIVI: NESSUN DECESSO, LA MAPPA PROVINCIALE

Pubblicazione: 16 agosto 2020 alle ore 15:13

L'AQUILA - In Abruzzo si sono registrati 2 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

I positivi al Covid si riferiscono alla provincia di Pescara.

Non si registrano decessi, 26 persone sono ancora ricoverate (di cui una in terapia intensiva), 228 sono in isolamento domiciliare, 2834 sono i pazienti dimessi/guariti, 254 gli attualmente positivi.

Sono stati eseguiti 140.925 test complessivamente.