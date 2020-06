CORONAVIRUS: D'ERAMO, ''SITUAZIONE CALL CENTER INSOSTENIBILE, INTERVENTO URGENTE GOVERNO''

Pubblicazione: 12 marzo 2020 alle ore 19:39

L'AQUILA - "La situazione dei call center aquilani è ormai insostenibile: serve un intervento deciso del governo, urgente e non rinviabile".

Lo dice il coordinatore della Lega Abruzzo, il deputato aquilano Luigi D'Eramo.

"L'emergenza va affrontata sotto due punti di vista - dice D'Eramo - In primis quello della sicurezza: non è accettabile, anche alla luce dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio, che i lavoratori siano costretti, oggi, recarsi al proprio posto di lavoro senza che siano state prese le necessarie precauzioni contro il contagio da coronavirus. Si tratta di ambienti che amplificano il rischio di epidemia se non vengono adeguatamente configurati.

Il secondo aspetto, altrettanto grave, riguarda l'indecoroso comportamento delle aziende che oggi, in questo quadro di crisi e incertezza, lasciano a casa i lavoratori, licenziandoli. La Lega si batterà per evitare questo atto di vera e propria macelleria sociale".