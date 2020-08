CORONAVIRUS: CINQUE NUOVI CASI IN ABRUZZO, CONTAGIATA ANCHE UNA BAMBINA DI 4 MESI

Pubblicazione: 18 agosto 2020 alle ore 18:03

L'AQUILA - C'è anche una bimba che, nata in pieno lockdown, non ha ancora compiuto quattro mesi tra i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime ore in Abruzzo.

Sono in tutto cinque.

Oltre alla bambina ci sono tre ragazzi del Teramano di 21, 22 e 23 anni e un 22enne di Pescara rientrato da Malta: si tratta del giovane il cui tampone, ieri, è stato il primo a risultare positivo tra quelli eseguiti all'aeroporto di Fiumicino. Il totale dei casi abruzzesi sale a 3.570.

Il bilancio delle vittime è fermo a 472: non si registrano decessi dal 28 luglio.

La bimba di 4 mesi, residente in un centro della costa teramana, è in isolamento domiciliare.

Il suo caso è emerso nell'ambito del tracciamento dei contatti di persone già positive: entrambi i genitori, infatti, hanno il Covid-19. Nel caso dei tre giovani, invece, come fattore comune ci sarebbe, secondo le prime informazioni, una cena cui hanno partecipato numerosi ragazzi, non solo abruzzesi, ma anche di altre zone.

È in corso in tal senso l'indagine epidemiologica. In aumento gli attualmente positivi in Abruzzo, che sono 258: in ospedale ci sono 28 persone, una delle quali in terapia intensiva, mentre gli altri 230 sono in isolamento domiciliare.

I guariti sono 2.840. Dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 141.741 test.

Del totale dei casi positivi, 305 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 886 in provincia di Chieti, 1.654 in provincia di Pescara (+1 rispetto a ieri), 696 in provincia di Teramo (+4 rispetto a ieri) e 28 fuori regione, mentre per uno sono in corso verifiche sulla provenienza.