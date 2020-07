CORONAVIRUS: ASL TERAMO, ''SOTTO CONTROLLO I DUE NUOVI CASI''

Pubblicazione: 16 luglio 2020 alle ore 16:08

TERAMO - Sono sotto controllo i due nuovi casi risultati positivi ieri al Covid-19, in provincia di Teramo.

Lo fa sapere in una nota la stessa Asl di Teramo che spiega come l’Ucat (Unità di coordinamento per l’assistenza territoriale), in stretta collaborazione con il SISP (il Servizio di Igiene e Salute Pubblica), hanno provveduto al tracciamento dei contatti e stanno attivando, come sempre, tutte le misure di riduzione del rischio di contagio che hanno consentito alla provincia teramana di arginare la malattia da Sars-Cov-2.

L’Ucat, fortemente voluta dalla Regione Abruzzo e attivata per prima proprio nella Asl teramana, continua a fare un importantissimo lavoro proprio nella ricerca di nuovi casi di positività.

All’Ucat infatti, vengono segnalati non solo tutti coloro che rientrano dai paesi esteri considerati a rischio dal Ministero della Salute, ma anche le persone rientrate in Italia da altri paesi non a rischio che compilano l’autodichiarazione.

Per tutti questi, è previsto l’isolamento fiduciario di 14 gg e l’esecuzione di un tampone che garantisca la loro negatività al Covid-19.

In particolare, la Asl di Teramo tiene alta l’attenzione su tutti i Comuni della costa abruzzese che, in questo periodo, restano comunque una delle mete più ambite del turismo in Italia.