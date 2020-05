CORONAVIRUS: 8 REGIONI SENZA VITTIME NELLE ULTIME 24 ORE

Pubblicazione: 20 maggio 2020 alle ore 18:49

ROMA - Otto regioni non hanno fatto registrare vittime per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, in base ai dati della Protezione civile.

Si tratta di Trentino Alto Adige, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Basilicata e Molise.