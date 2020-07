DEI POSITIVI DUE IN PROVINCIA DELL'AQUILA (TRE SECONDO I DATI DIFFUSI DAL COMUNE: OPERAIO, SUA MOGLIE E TECNICO RICOSTRUZIONE), DUE IN QUELLA DI CHIETI E TRE NEL PESCARESE CORONAVIRUS: 7 NUOVI CASI IN ABRUZZO,

28 LE PERSONE RICOVERATE, TUTTI I DATI

Pubblicazione: 04 luglio 2020 alle ore 14:59

L'AQUILA - Sono 7 i nuovi positivi registrati in Abruzzo: Dall'inizio dell'emergenza, sono stati registrati 3305 casi di positività al Covid-19 su un totale di 109379 test.

I dati, resi noti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell'Assessorato regionale alla Sanità, si riferiscono alla giornata di ieri.

In particolare non si registra alcun decesso, i ricoverati attualmente sono 28, di cui nessuno in Terapia intensiva; sono 2682 dimessi/guariti, attualmente positivi 159.

Dei nuovi positivi due sono residenti in provincia dell'Aquila, due in provincia di Chieti e tre in quella di Pescara.

Il Comune dell'Aquila ha diffuso una nota in cui si parla di tre nuovi casi.

"Nella giornata odierna sono stati riscontrati tre nuovi casi di contagio da coronavirus. Si tratta di un operaio extracomunitario tornato per riprendere l'attività nei cantieri del post sisma, di sua moglie e di un tecnico, italiano anch'egli impegnato nella ricostruzione, fermato nella sua città di provenienza dopo il riscontro positivo del tampone. Attualmente è in isolamento presso il domicilio di residenza".

Così il sindsco del capoluogo abruzzese, Pierluigi Biondi, che in una nota aggiunge:"La situazione è monitorata continuamente e non viene sottovalutato nessun caso. Sono in costante contatto con prefettura, questura e Asl affinché tutte le misure necessarie in questi casi vengano adottate tempestivamente. La questura già nella giornata di ieri ha informato la Asl sulle generalità di tutti coloro che hanno viaggiato nel pullman in cui era presente l'operaio straniero risultato positivo al Covid-19 ieri, ha allertato la Polizia di frontiera e le autorità del Paese di provenienza dell'uomo affinché vi sia una proficua collaborazione nella gestione dei flussi in ingresso, a partire dalla registrazione sulla piattaforma digitale dedicata", spiega.

"Questi casi ulteriori testimoniano quanto sia stata indispensabile l'ordinanza numero 71 dell'aprile scorso, con cui si stabilisce l'obbligo di controlli sui lavoratori impegnati a vario titolo nei cantieri di questo territorio e mi auguro siano finalmente archiviate le polemiche che in maniera del tutto strumentale sono state fatte circolare da alcune associazioni di categorie e sigle sindacali circa la validità del provvedimento", conclude.