CONTROESODO: VIABILITA' ITALIA, TRAFFICO INTENSO

Pubblicazione: 28 agosto 2020 alle ore 18:51

ROMA - Ultimo fine settimana di agosto con traffico già intenso dalla mattinata ed in aumento.

Lo rende noto Viabilità Italia, ricordando che le giornate di domani e di domenica sono da bollino rosso. Da poco è stata riaperta la diramazione che collega il Grande raccordo di Roma alla A1 direzione Napoli, rimasta chiusa per più di due ore a causa di un incidente.

Per agevolare gli spostamenti sarà attiva, domani, la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali pesanti dalle ore 8.00 alle 16.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00.

I flussi di veicoli risultano intensi soprattutto sulle direttrici più importanti e in corrispondenza dei nodi di Bologna, Firenze, Roma e sul corridoio adriatico. In particolare, code a tratti si registrano ancora lungo la direttrice nord della A1 in Toscana.

Code si registrano anche sulla A24 nei pressi di Teramo. Traffico intenso anche al Traforo del Monte Bianco in direzione della Francia.