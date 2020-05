L'ANNUNCIO DOMANI IN CONFERENZA STAMPA: MOGLIE DELL'EX ASSESSORE GEROSOLIMO, DOPO MESI DI CONTATTI CON RENZIANI, PRONTA AD ABBANDONARE DEFINITIVAMENTE CENTRODESTRA, CON CUI E' STATA ELETTA, MA EMARGINATA E OSTEGGIATA DALLA LEGA CONSIGLIO REGIONALE, SCOCCIA IN ITALIA VIVA

MAGGIORANZA MARSILIO PERDE PEZZI

Pubblicazione: 15 maggio 2020 alle ore 18:31

SULMONA - La maggioranza di centrodestra in Regione Abruzzo perde pezzi: la consigliera dell'Udc Marianna Scoccia è pronta a passare armi e bagagli in Italia viva.

“Non c'è nessun percorso avviato, nessuna valutazione", questo aveva risposto a novembre il sindaco di Prezza, vicino Sulmona, ad Abruzzoweb, che le aveva chiesto se rispondeva al vero l'ipotesi di un suo imminente, passaggio nella formazione dell'ex premier Matteo Renzi,

Ora, dopo sei mesi, questo percorso non solo è stato avviato, ma ha avuto esito positivo.

L’annuncio del passaggio sarà l’oggetto della conferenza stampa convocata a Sulmona per domani alle 11.

Una scelta che era nell’aria: Scoccia, moglie dell’ex consigliere civico ed assessore regionale di centrosinistra Andrea Gerosolimo - anche lui “attenzionato” da Italia viva a novembre -, nella maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio, Fratelli d’Italia, era già di fatto uscita, garantendo un ininfluente appoggio esterno, dopo aver perso la presidenza della commissione speciale Statuto, regolamento e autonomia differenziata, andata al forzista Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla presidenza.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, dopo essere stata osteggiata ed emarginata, in particolare dalla Lega, già dalla sua elezione a febbraio 2019, proprio per essere la moglie dell’ex uomo della giunta guidata da Luciano D’Alfonso, dunque un intrusa nel centrodestra.

Sarebbe un bel colpo, il passaggio di Scoccia in Italia Viva, soprattutto per segretario regionale, il deputato Camillo D'Alessandro ex consigliere regionale del Partito democratico, unico parlamentare dem passato con Renzi.

Italia Viva entrerebbe infatti in consiglio regionale, e l’opposizione di centrosinistra e M5s salirebbe a 14 componenti, la maggioranza di centrodestra a 16, rispetto agli attuali rapporti di forza di 13 a 17. Sempre se il recalcitrante partito di Renzi, inchiodato al 3 per cento, non prenderà una posizione autonoma, visti i continui scontri con centrosinistra e M5s al parlamento.

Contatti tra Italia viva da una parte, e Scoccia e Gerosolimo dall'altra, c’erano stati già in autunno.

A "silurare" l' ipotesi è stato però il fuoco amico, da parte di Italia Viva Centro Abruzzo, costituita da amministratori dei comuni di Pratola Peligna, Cansano, Campo di Giove, Pettorano sul Gizio, Castelvecchio Subequo e Goriano Sicoli, e infine Sulmona, dove sono entrati a far parte nel nuovo partito di Matteo Renzi, i consiglieri di opposizione Fabio Pingue, della presidente del consiglio comunale, Katia Di Marzio e Francesco Perrotta. Consiglieri che resteranno all'opposizione del sindaco Annamaria Casini, che, aspetto non certo secondario nella partita, è considerata una "creatura politica" proprio di Gerosolimo e da Scoccia. Ed è questo il motivo per il quale l'ingresso di Scoccia in Italia viva era almeno fino a pochi mesi fa problematico. (f..t.)