CONSIGLIO: APPROVATA LEGGE MEDICINA SPORT, AIUTI CRISI COVID A OPERATORI STAGIONALI

Pubblicazione: 26 maggio 2020 alle ore 21:00

L'AQUILA - Il Consiglio regionale, riunito a porte chiuse all’Aquila, ha approvato all'unanimità il progetto di Legge “Medicina dello Sport e tutela sanitaria delle attività sportive e motorie”.

Si tratta di un provvedimento che prevede un riordino complessivo delle attività di medicina sportiva, esplicitando oltre ai requisiti, le funzioni attribuite alle strutture di Medicina dello sport della Regione Abruzzo che si articolano principalmente in tre ambiti di intervento: la Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, la Tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche e la promozione e prescrizione dell’attività fisica nella popolazione generale.

A passare anche un emendamento per il riconoscimento di un contributo anche coloro che svolgono attività stagionale nelle zone di montagna a condizione che i ricavi o i compensi percepiti nel mese di marzo 2020 siano diminuiti di un terzo rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Ad esultare per questa misura il consigliere regionale della civica di centrodestra Azione Politica Roberto Santangelo, vice presidente vicario del Consiglio regionale il quale sottolinea che l’emendamento “va a sanare una anomalia” della legge sulle misure economiche anti-covid approvate venerdì scorso dal Consiglio regionale.

Il consigliere regionale della Lega, Simone Angelosante, plaude il suo partito e la intera maggioranza per l’approvazione dell’emendamento.

Il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, evienzia che la norma "segna un’altra tappa fondamentale nell’attività di un governo teso a innovare il nostro territorio. Parliamo di una norma storica che dopo 15, o forse addirittura vent’anni, introduce previsioni fondamentali per restituire ossigeno a un settore costretto nelle maglie di una burocrazia stringente sicuramente non più adeguata ai tempi, che tante difficoltà poneva ai medici, ma anche agli stessi atleti, agonisti e non”.

“Il provvedimento legislativo varato – ha sottolineato il Presidente Sospiri – ribadisce in maniera decisa l’importanza dell’attività fisica e motoria nei ragazzi e, più in generale, nella popolazione, attività che va però condotta in maniera seria, all’interno di paletti sanitari chiari, che devono tutelare la salute dell’utente-fruitore, e dare garanzie di legittimità a chi opera a stretto contatto con gli atleti e che, a sua volta, si occupa della loro salute. La legge di riforma punta a liberalizzare il mercato aprendo la possibilità di istituire dei centri di medicina sportiva delocalizzati sul territorio, nei pieni poteri di garantire prestazioni specifiche. Soprattutto apre all’istituzione di un servizio anti-doping all’avanguardia, perché fare sport è fondamentale per la prevenzione delle patologie croniche, è importante per una crescita sana, è strategico per coltivare la passione di piccoli atleti che hanno le potenzialità per diventare campioni, ma lo sport va fatto seguendo le regole, e la nuova legge ci garantirà la presenza di una struttura efficiente deputata anche al controllo. Oggi l’Abruzzo ha raggiunto un altro step del proprio cammino amministrativo e legislativo atteso da molti”.

Spiega invece il consigliere regionale pentastellato Francesco Taglieri. “L’intervento del M5S è stato fondamentale per colmare le carenze che la norma presentava nel suo testo originario, così come proposta dalla maggioranza di centro destra”.

“La regolamentazione sanitaria in ambito sportivo è fondamentale per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza. Abbiamo portato sul tavolo delle proposte di buon senso che vanno a migliorare la regolamentazione e a colmare carenze presenti nella legge del Centrodestra, ad esempio sul tema dei centri medici di primo livello, dei certificati medici e dell’organizzazione di eventi ludico motori”, spiega ancora Taglieri.