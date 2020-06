CONSIGLIO ABRUZZO: PROROGA COMMISSARIO FIERA MOBILE MOSCIANO

L'AQUILA - Il Consiglio regionale nella seduta che si è svolta oggi all’Aquila, ha approvato il provvedimento amministrativo che proroga l’incarico del Commissario straordinario per la liquidazione del Consorzio Centro Fieristico del Mobile di Mosciano Sant’Angelo (Teramo), Franco Filippone, ex sindaco del centro teramano, fino al completamento degli adempimenti necessari per la conclusione della procedura di liquidazione.

Rinviata la discussione delle risoluzioni all’ordine del giorno.