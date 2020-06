CONFINDUSTRIA CHIETI PESCARA: TROTTA NUOVO PRESIDENTE TRASPORTI E LOGISTICA

Pubblicazione: 25 giugno 2020 alle ore 18:19

PESCARA – E’ Marco Trotta, direttore regionale Abruzzo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), il nuovo presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Confindustria Chieti Pescara, che riunisce circa 50 importanti aziende di settore.

Trotta, che è stato eletto oggi pomeriggio dall’assemblea di Sezione, verrà affiancato nel suo incarico dal vicepresidente Giuseppe Ranalli, titolare della Ranalli srl, e dai consiglieri Fiorindo Di Lorenzo dell’Agenzia doganale R. Romeo snc, Stefano Garraffo di Concorde srl, Alfonso Di Fonzo della Inoltra Scarl - Polo Innovazione Logistica e Trasporto, Pietro Marino dell’Agenzia Marittima Vastese srl, Enrico Perticone di Perticone srl, Monica Di Lallo di Bosco srl, Marco Cianciosi di Cianciosi Trasporti e Servizi srl, Francesco Troilo di Hoverfly srl.

"Le aziende del settore Trasporti e Logistica delle province di Chieti e Pescara rappresentano quasi la totalità della mobilità regionale - ha affermato il neo eletto presidente - motivo per cui la Sezione è chiamata a coinvolgere ancora di più i grandi gruppi industriali presenti sul territorio, per meglio analizzare le esigenze e le richieste in termini di logistica delle aziende associate, e per supportare le iniziative degli operatori del settore".

Trotta punta ad una progettazione unitaria, legata alle reali potenzialità infrastrutturali del territorio.

"Dobbiamo fare in modo di trasformare l’Abruzzo nella piattaforma logistica di tutto il Centro Sud, scommettendo sui porti di Ortona e di Vasto, su una rete ferroviaria sempre più performante, sull’interporto, sugli autoporti e sull’aeroporto", ha sottolineato in neo presidente.

La Sezione ambisce a diventare uno degli interlocutori privilegiati, in ambito regionale, per il settore dei trasporti e della logistica, apportando, attraverso i propri delegati, un contributo qualificato alle istanze che saranno trattate.

Dal punto di vista più strettamente funzionale, il neo presidente intende accogliere l’opportunità di avere al suo fianco un’ampia rappresentanza con specifiche competenze per area e direttivi allargati, svolti direttamente all’interno delle aziende associate e non solo, per allargare così la partecipazione e sviluppare proposte di sistema.

Le quattro aree di interesse proposte sono: trasporti via mare e intermodalità, trasporti via terra e passeggeri, trasporti ferroviari, trasporti aerei.

"Solo grazie ad attività concertate e condivise riusciremo ad ottenere risultati proficui per le imprese del nostro importante e delicato settore, divenendo così un punto di riferimento per progettualità, iniziative e qualità della rappresentanza", ha concluso il neo presidente.

Per il vicepresidente Ranalli, "la Sezione Trasporti e Logistica deve continuare ad essere un laboratorio in grado di mettere in rete le aziende di logistica della nostra regione, anticipando la politica e offrendo ad essa esempi innovativi di organizzazione e marketing di impresa".