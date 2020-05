COMUNI: SINDACI LEGA ABRUZZO, ''DA GOVERNO SOLO BRICIOLE, CITTADINI PAGHERANNO CONSEGUENZE''

Pubblicazione: 19 maggio 2020 alle ore 16:25

L'AQUILA - "Noi sindaci della Lega Abruzzo stiamo aspettando che il Decreto Rilancio venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per poter avere contezza che i 3 miliardi destinati agli enti locali non saranno sufficienti a compensare il mancato incasso delle imposte comunali".

Così in una lettera congiunta i sindaci dela Lega Salvini Premier Abruzzo che lanciano un accorato appello: "I dati riportati da Demoskopika sono allarmanti in quanto prevedono,per i comuni della nostra Regione, il 65% in meno di entrate tributarie e ciò conferma l'allarme sollevato da noi amministratori negli ultimi tre mesi, vale a dire l'ipotesi di dissesto certo a causa della crisi sanitaria e quindi economica".

"Il governo centrale, ad eccezione del fondo per i buoni pasto,è sordo alle nostre richieste e totalmente scollegato dalle realtà territoriali in quanto ci fornirà briciole rispetto alle previsioni di mancato incasso che ammontano a 5 miliardi di euro e che,in autunno,arriveranno a 9miliardi. L'intervento tardivo e inadeguato dell'importo di 3 miliardi,di cui neppure 1 centesimo è disponibile, rende bene l'idea dell' incapacità di gestione dell'emergenza economica che si riverserà sulle comunità nell'assenza di servizi essenziali come igiene urbana, sociale e manutenzione. Il cortocircuito provocato dalla liaison nazionale Pd-5S si palesa a tuttondo nello scaricabarile a danno di noi sindaci issandoci responsabili del servizio di sorveglianza del distanziamento sociale sulle spiagge libere e responsabili di organizzare servizi ludico ricreativi per ragazzi sino ai 17 anni nel periodo estivo".

"Sia ben chiaro che, oltre ai medici e infermieri morti per la mancata pianificazione dell'emergenza pandemica e per la mancata fornitura di dispositivi di sicurezza,il governo sarà responsabile di quanto accadrà a breve se non viene dato ossigeno per i servizi essenziali dei cittadini", chiosano i sindaci della Lega Abruzzo Salvini Premier.