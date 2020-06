COMUNE SCOPPITO: IL CIVICO MARCO MANCINI ADERISCE A FRATELLI D'ITALIA

Pubblicazione: 26 giugno 2020 alle ore 14:36

SCOPPITO - Il Consigliere Comunale di Scoppito (L'Aquila) Marco Mancini, eletto nella lista civica “Scoppito nel Cuore”, ha comunicato, in data odierna agli organi preposti, la costituzione del Gruppo Consiliare “Fratelli d’Italia”.

Apprezzamento per la decisione del consigliere Mancini da parte di Christian del Pinto, responsabile del Circolo “Amiternum” di Fratelli d’Italia per Scoppito e l’Alto Aterno, che ha commentato la costituzione del nuovo Gruppo Consiliare come un’ulteriore dimostrazione della crescita che il Partito sta avendo sia a livello locale che nazionale.

"Ciò è avvenuto in coerenza con la propria scelta politica di adesione al Partito anche a seguito delle attività, sul territorio di Scoppito, portate avanti dal Circolo territoriale “Amiternum” di Fratelli d’Italia - si legge nella nota - , presente da marzo dello scorso anno. Tale scelta, già da tempo meditata, si è concretizzata dopo essere stata ampiamente condivisa con l’elettorato che, tre anni fa, ha dato fiducia al Consigliere con il proprio voto. Il lavoro sarà svolto in continuità con quanto fino ad oggi realizzato all’interno del Consiglio Comunale, con il massimo senso di responsabilità ed impegno nel rispetto del mandato ricevuto continuando, fino a fine legislatura, a portare avanti il programma della lista in cui era stato eletto".

"Responsabilità ed impegno che, soprattutto in questo particolare momento in cui si discute sulla volontà dell’Amministrazione Comunale di collocare, in prossimità di abitazioni, scuole ed impianti sportivi un’area adibita alla raccolta dei rifiuti, risultano essere quanto mai necessarie", conclude la nota.