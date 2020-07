COMUNE L'AQUILA: APPROVATO BILANCIO SED, UTILE DI 139MILA EURO

Pubblicazione: 06 luglio 2020 alle ore 20:15

L'AQUILA - Nei giorni scorsi si è riunita l’assemblea dei soci di Servizi Elaborazione Dati SpA, società totalmente partecipata dal Comune dell’Aquila, per l’approvazione del bilancio di esercizio 2019.

Per il Comune dell’Aquila è intervenuta l’Assessore con delega alle partecipate, l’avvocato Fausta Bergamotto.

Soddisfazione è stata espressa dall’Amministratore Unico di SED SpA, Gianfranco Di Benedetto, per il risultato di bilancio che ha evidenziato un utile di 139.746,00 mila euro, in aumento rispetto all’anno precedente che era stato chiuso con un utile di 86.106,00 euro.

“Sed spa si conferma un’azienda sana – come dichiara Di Benedetto - avendo bilanci in utile negli ultimi 6 anni, con prospettive di ulteriore crescita per il futuro e con obiettivo di potenziare la propria offerta di servizi. L’Azienda sta via via acquisendo un ruolo centrale in tutte le attività istituzionali del Comune dell’Aquila anche grazie alla sinergia con tutto il corpo dirigenziale dell’Ente ma soprattutto alla volontà politica espressa dal Sindaco Pierluigi Biondi e alla collaborazione sempre più costante e proficua attivata con l’Amministrazione Comunale. Abbiamo portato avanti tutte le normali attività richieste dal comune comprese quelle previste nell’intesa con U.S.R.A. relative alla ricostruzione post sisma".

"Oltre alle normali attività istituzionali si è attivata l’intesa con la struttura commissariale per la ricostruzione dell’Area Etnea esportando il modello per la ricostruzione dell’Aquila in Sicilia. Con grande spirito di abnegazione, l’Azienda capeggiata dal Direttore Amministrativo ing. Mauriziio Michilli si è messa a disposizione del Sindaco e dell’intera Giunta comunale nella costituzione dell’unità di crisi, creata a seguito del coronavirus, operando in perfetta sinergia con la macchina comunale. Si è attivato lo smart working per il 35/40% dei dipendenti comunali, è stato elaborato il programma per i bonus spesa e bonus libri, la piattaforma per la Polizia Municipale per il caricamento dei controlli e le relative verifiche sui soggetti controllati e, infine, il servizio on line per la richiesta dei permessi per le Ztl. Dopo qualche apprensione circa il futuro dell’Azienda, emersa fino a poco tempo fa, possiamo ora guardare al futuro con rinnovato ottimismo", conclude Di Benedetto.