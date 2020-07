COMPLETAMENTO STATALE 260 PICENTE: MARSILIO SCRIVE A PIETRUCCI, DE MICHELI E ZINGARETTI

Pubblicazione: 07 luglio 2020 alle ore 12:17

L'AQUILA - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha scritto una lettera di risposta al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, e per conoscenza al ministro Paola De Micheli e al governatore del Lazio Nicola Zingaretti, di risposta sulla questione del completamento della Statale 260 Picente.

Contrariamente a quanto vuol fare intendere il consigliere di opposizione la Regione non ha dimenticato alcuna opera ma la strada citata di fatto non ha mai fatto parte della programmazione e l'Anas non sembra intenzionata a completarla.

Nonostante ciò la Regione cercherà ogni possibile soluzione per il completamento.