COMMERCIANTI DI SULMONA SI COSTITUISCONO NEL COMITATO 'OLTRE LA SARACINESCA'

Pubblicazione: 15 maggio 2020 alle ore 12:49

SULMONA - In questi giorni di Emergenza Covid-19, per via delle gravi sofferenze socio-economiche, un gruppo di imprenditori locali ha sentito un’importante esigenza di costituirsi in un comitato, denominato “Oltre la saracinesca” con sede a Sulmona.

Tale bisogno nasce dalla convinzione che in sinergia, facendo un lavoro di squadra, si possa fare sicuramente meglio, rispetto a ciò che si potrebbe fare singolarmente, poiché si è sempre più a rischio di uno sconforto generalizzato.

Lo scopo prioritario di “Oltre la saracinesca” è quello di rappresentare l’intero settore commerciale al dettaglio, in tutte le forme legali e di tutelare il diritto al lavoro, per meglio affrontare il periodo di emergenza Covid-19, sicuramente annoso e difficile

È stato stilato un atto costitutivo ed il consiglio direttivo, formato da soggetti con partite Iva, in rappresentanza di varie attività commerciali e di diversa tipologia, è così composto: De Panfilis Venanzio, presidente; Cianferra Maria Isabella, vice presidente; Perfetto Tommaso, vice presidente; Candido Alessandro, segretario; Olivia Casini , segretario; Leombruni Attilio, consigliere; Sito Luigi, consigliere; Settimio Berarducci, consigliere; Villani Marcello, consigliere.

Il Comitato nei prossimi giorni vorrà incontrare ed aprire un dialogo con i rappresentanti istituzionali, delle forze dell’ordine, sindacali, dell’imprenditoria e con i cittadini-consumatori. Il fine è di creare una forza unitaria con maggior cooperazione, per favorire la ripresa ed il rafforzamento del tessuto sociale ed economico di un’area, quella del Centro Abruzzo, ovvero della Conca di Sulmona, agente da Polo attrattivo con i Comuni delle Valli circostanti, ormai da decenni in grave affanno.

Parliamo di un’area interna messa a durissima prova, da una crisi infinita e penalizzata, purtroppo, anche da una politica, da sola e senza la coesione della comunità, che non può essere all’altezza, per fronteggiare le grandi sfide del nostro tempo.