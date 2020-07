COMITATO PICCOLA INDUSTRIA L'AQUILA: ARISTA NOMINATO PRESIDENTE

Pubblicazione: 28 luglio 2020 alle ore 10:14

L'AQUILA - Guido Arista, 43 anni, aquilano, è il nuovo presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria L'Aquila Abruzzo Interno. Arista, titolare e direttore della Elital dell'Aquila, che opera nel settore dell'aerospazio e della difesa, è stato eletto nell'assemblea dei soci della Piccola industria che si è riunita il 24 luglio scorso, ad Avezzano e resterà in carica per il prossimo biennio.

“Il ruolo dell’associazione Confindustriale, come motore e stimolo dell'economia e a sostegno delle piccole realtà industriali, è fondamentale, soprattutto in un territorio come quello della provincia dell'Aquila”, ha dichiarato Arista a margine dell'elezione, “il mio impegno, quale presidente della Piccola industria, sarà volto a promuovere la realtà industriale, a partire dal rilevamento delle eccellenze presenti nella nostra provincia e dalla messa in rete delle risorse, sviluppando il network delle competenze necessarie per un sistema produttivo sano, attraverso la cooperazione tra il mondo dell'industria e quello della conoscenza. Condizione essenziale per lo sviluppo di un territorio”.

Il Comitato Piccola industria, composto dai rappresentanti delle imprese associate che occupano fino a 50 addetti, svolge un ruolo attivo, in seno a Confindustria, per quanto riguarda la rappresentanza del mondo delle piccole imprese. In provincia dell'Aquila oltre il 60% delle aziende associate a Confindustria occupa fino a 50 dipendenti.

Tra gli obiettivi di mandato anche un rapporto di costante dialogo e propositiva collaborazione con gli enti territoriali e le istituzioni. “I temi in discussione sono molti, dal lavoro svolto e ancora da svolgere sull’Agenzia Regionale Attività Produttive (Arap) e alla ricostruzione, le tasse sospese dopo il sisma e la situazione di emergenza economica che si è venuta a creare con il lockdown dovuta al Covid-19, che ha colpito, in modo particolare, proprio le imprese di dimensioni minori, che devono essere aiutate a riposizionarsi sui mercati”, ha sottolineato Arista, “è indispensabile riprendere e portare avanti il lavoro fatto in passato di coordinamento con la rappresentanza Confindustriale a Bruxelles, nell’ottica di valorizzare le istanze del territorio, ma anche di riportare iniziative comunitarie di interesse industriale”.

Infine, il capitolo ricostruzione: “Un tema di grande attualità”, conclude Arista, “per il quale come Comitato Piccola Industria esprimeremo una delega specifica. Un ringraziamento particolare va a tutte le aziende che mi hanno sostenuto”.