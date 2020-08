CICLISMO: STOP MONDIALI, L'ABRUZZO SI OFFRE, ''FACCIAMOLI QUI''

Pubblicazione: 20 agosto 2020 alle ore 20:18

PESCARA - "Stiamo lavorando per ospitare i Mondiali di Ciclismo saltati in Svizzera" e in programma il 27 settembre.

Lo ha detto questa sera a Pescara, nel corso della presentazione della 73esima edizione de Trofeo Matteotti di ciclismo, l'assessore regionale allo Sport Guido Liris.

"Stiamo lottando per far sì che i grandi eventi restino nella nostra regione. In tal senso ribadisco che stiamo facendo di tutto per avere i Mondiali che sono saltati in Svizzera. Ci siamo precipitati con il presidente Marsilio per portare in Abruzzo questo incredibile appuntamento e che servirebbe per alzare l'asticella e costruire un brand Abruzzo che uscirebbe anche fuori dai confini nazionali".