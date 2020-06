CASTEL DI SANGRO: QUASI FATTA PER RITIRO NAPOLI CALCIO, ''PROSSIMA SETTIMANA L'ANNUNCIO UFFICIALE''

Pubblicazione: 28 giugno 2020 alle ore 13:07

L'AQUILA - Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, al termine della stagione il Napoli andrà lo stesso in ritiro, ma non a Dimaro, in Trentino, dove si sono svolti i ritiri estivi degli ultimi anni: gli azzurri andranno in Abruzzo, a Castel Di Sangro. L’accordo è sarebbe stato trovato per fine agosto e inizio settembre, valida per il momento solo per quest’anno. La prossima settimana, assicura il quotidiano, la notizia diventerà ufficiale.

La scorsa settimana era arrivato per un sopralluogo nella nota località turistica abruzzese, Aurelio De Laurentis, presidente del Napoli calcio e produttore cinematografico , accolto dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, dall'assessore al Turismo, Mauro Febbo (FI), e al Bilancio, Guido Liris (FdI), che avrebebro offerto un milione di euro, mentre il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è anche presidente della Provincia dell’Aquila, avrebbe offerto la ospitalità e la parte logistica.

Scrive il Corriere del Mezzogiorno: “È stato stipulato l’accordo tra il Napoli, la Regione Abruzzo e il Comune di Castel di Sangro. Il ritiro è previsto per la fine del mese di agosto e l’inizio del mese di Settembre. Tutti i dettagli dovrebbero essere formalizzati nel corso di questa settimana e la prossima dovrebbe arrivare l’ufficialità. L’accordo sarà valido solo per quest’anno, viste le circostanze eccezionali. La promessa del Napoli è però quella di valutare la situazione in futuro per altre sinergie".

Secondo alcune stime, sarebbero diverse decine di migliaia turisti e tifosi del Napoli che si riverserebbero nel comprensorio montano in un periodo che a causa del coronavirus cadrà tra la fine di agosto e gli inizi di settembre che potrebbe lanciare la stagione invernale e sciistica dopo il flop di questa stagione.