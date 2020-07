PREOCCUPA ESITO TAMPONI SU PERSONE SBARCATE A LAMPEDUSA, NEGATIVI AD UN PRIMO ESAME E POI OSPITATE IN CENTRO ACCOGLIENZA ABRUZZESE; MANAGER ASL, ''GIA' IN ISOLAMENTO''; REPORT REGIONE, UN NUOVO CASO A PESCARA, NESSUN DECESSO CAS PETTORANO, 8 MIGRANTI POSITIVI A COVID

TESTA, ''SITUAZIONE SOTTO CONTROLLO''

Pubblicazione: 26 luglio 2020 alle ore 15:26

SULMONA - Nel centro d'accoglienza Cas "Ponte d'Arce" a Pettorano sul Gizio, in provincia dell’Aquila, sono risultati positivi al covid, 8 dei 12 migranti sbarcati a Lampedusa, che pure erano risultati negativi ad un primo tampone effettuato al loro arrivo nell'isola siciliana, per poi essere trasferiti in Abruzzo.

A renderlo noto il manager della Asl Sulmona-Avezzano L'Aquila, Roberto Testa. L’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, è costantemente informata della situazione, definita da Testa “sotto controllo”.

La Regione intanto nel report parziale diramato oggi, comunica che si è registrato un nuovo positivo in provincia di Pescara. Non si è registrato nessun nuovo decesso.

Per quanto riguarda invece gli otto migranti positivi, “Al loro arrivo - spiega il manager - sono stati prontamente posti in isolamento fiduciario da parte della Asl, in struttura isolata dal contesto abitativo, per osservare la quarantena di 14 giorni con sorveglianza attiva e successivamente sono stati sottoposti a tampone naso-faringeo per l'individuazione di Sars-Cov-2, con esito positivo per 8 migranti”.

La Asl, ha prontamente attivato le ulteriori procedure previste in tali casi, e provvederà ad identificare eventuali ulteriori contatti e a monitorare la situazione, già sotto controllo.

Il manager Testa aggiunge come l’Azienda, “attraverso il proprio Dipartimento di Prevenzione ed il Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ha prontamente risposto, come sempre, a questa ulteriore situazione in stretta collaborazione e sinergia con le altre istituzioni, Prefettura e Forze di Polizia (Carabinieri, Questura e Polizia municipale) in un’ottica di approccio interistituzionale, per le dovute operazioni di controllo a costante e continua tutela della salute pubblica.

Nella comunicazione della Regione, intanto, il totale resta invariato per l'eliminazione di un caso risultato inserito 2 volte.

Sono 15 i pazienti ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva), 97 in isolamento domiciliare, i dimessi-guariti sono 2.777, attualmente positivi 112, test complessivi 127.354.