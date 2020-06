CARCERE SULMONA: ASSEMBLEA CGIL SU CRITICITA' E PIANO FERIE

Pubblicazione: 11 giugno 2020 alle ore 14:25

L'AQUILA - Si è appena conclusa l’assemblea sindacale con le lavoratrici ed i lavoratori della Polizia Penitenziaria di stanza presso l'Istituto di Sulmona, convocata dalla Funzione Pubblica CGIL.

A darne notizia sono Anthony Pasqualone, Segretario Generale FP CGIL L'Aquila e Giuseppe Merola, Coordinatore Regionale FP CGIL Abruzzo Molise Polizia Penitenziaria che esprimono solidarietà e vicinanza ai poliziotti penitenziari che, negli ultimi tempi, stanno vivendo una situazione di serio disagio lavorativo per la grave carenza di personale (specie del ruolo Agenti/Assistenti), con conseguenti sovraccarichi di lavoro.

"Nella giornata di ieri - continuano i sindacalisti - è stato inviato un “grido di allarme" al Ministro Bonafede, ai vertici del DAP e alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, nonché una serie di rivendicazioni già fatte in passato. Continueremo con la nostra lotta, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, con ulteriori iniziative a tutela della loro dignità, fino a nuovi e tangibili segnali di miglioramento. In occasione del prossimo piano ferie estivo, considerati i sicuri affanni organizzativi e gestionali che si andranno ad evidenziare, la FP CGIL andrà a presentare una piattaforma, con una proposta di rivisitazione dei carichi di lavoro, alla Direzione dell’Istituto, che possa fronteggiare temporaneamente la situazione emergenziale, in attesa di urgente confronto con le Parti sociali".