CAOS A14: NEL FINE SETTIMANA RIPRISTINO TRATTO TRA ABRUZZO E MARCHE

Pubblicazione: 23 luglio 2020 alle ore 20:30

PESCARA - Riaprirà nel weekend, a doppia corsia e in entrambe le direzioni, il tratto dell'autostrada A14 compreso tra i caselli di Val Vibrata e San Benedetto, tra Abruzzo e Marche, interessato da criticità e rallentamenti a causa dei cantieri e dei sequestri dell'autorità giudiziaria.

Per consentire il riposizionamento delle barriere laterali e riconfigurare a due corsie il transito in corrispondenza del viadotto Colonnella, il tratto sarà chiuso dalle 22 di oggi alle 6 di domani.

Contestaulmente verrà ripristinata anche la viabilità all'interno del fornice Sud della galleria Colle di Marzio, presente nella stessa tratta, precedentemente chiuso per lavori di manutenzione.

Chiuso negli stessi orari, per consentire il completamento dei lavori sul Cerrano, anche il tratto tra Atri-Pineto e Pescara Nord, in entrambe le direzioni.

Autostrade per l'Italia ha deciso di lavorare in anticipo, rispetto al cronoprogramma comunicato nei giorni scorsi, sul viadotto Colonnella, mentre slitta la riapertura a due corsie del viadotto Cerrano Sud e, conseguentemente, del tratto tra Atri-Pineto e Città Sant'Angelo-Pescara Nord, prevista per domani per la sola carreggiata Sud: i lavori sul Cerrano si concluderanno secondo calendario, ma sono ancora in corso quelli nella vicina galleria Solagne, che non consentono il ripristino della viabilità a due corsie.

Le attività si dovrebbero comunque concludere per il 31 luglio, data entro la quale, secondo il cronoprogramma di Aspi, l'intero tratto abruzzese, dopo la riconfigurazione dei cantieri, sarà percorribile a due corsie.