CANTIERI AUTOSTRADE: TOTI, ''CHIEDEREMO MAXI RISARCIMENTO A MIT''

Pubblicazione: 26 luglio 2020 alle ore 12:00

GENOVA - "Il Mit non ha fatto altro che rimandare la conclusione dei cantieri liguri, distruggendo la ripartenza della nostra Regione dopo il lockdown. Chiederemo un maxi risarcimento, il danno economico che i liguri e le nostre imprese hanno subito è troppo evidente".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ribadisce la volontà di chiedere un risarcimento al Ministero delle Infrastrutture per i disagi al traffico provocati dai cantieri autostradali in corso in Liguria.

Questa mattina nel nodo autostradale genovese non risultano particolari criticità rispetto alle code chilometriche dei giorni scorsi, anche se in alcuni tratti sono segnalate code.

Sulla A7-Milano-Genova traffico regolare, sulla A10 Genova-Ventimiglia code a tratti tra Varazze e il bivio con l'A26 dei trafori, sulla A12 Genova-Roma code per traffico intenso tra Genova Est e il bivio con la A7, sulla A27 Genova Voltri-Gravellona Toce un km di coda per lavori al bivio con la A10 tra Voltri e Masone.