CAMPLI, SUCCESSO PER ''BORGO!'' E SABATO SI REPLICA CON MUSICA DAL VIVO

Pubblicazione: 15 giugno 2020 alle ore 10:26

CAMPLI - Campli riparte. Ristoranti pieni, locali del centro storico frequentati fino a tarda sera e visitatori alla scoperta dei tesori storico-artistici di Campli, uno dei borghi più belli d’Italia.

È stata un successo la prima serata di borGO!, il format ideato dall’amministrazione comunale di Campli, per il rilancio commerciale e turistico del centro storico Farnese, dopo la sospensione delle attività a causa Covid-19.

“Siamo il primo Comune ad aver programmato e realizzato la ripresa delle attività, con un format dedicato, capace di valorizzare due pilastri della nostra offerta e dell’identità stessa del nostro territorio: la buona tavola e la cultura” ha detto il sindaco, Federico Agostinelli, che ha aggiunto: “Cenare all’aperto tra i vicoli del nostro centro storico o nel loggiato di Palazzo Farnese, l’edificio civico più antico d’Abruzzo, visitando la Scala Santa, la Cattedrale di Santa Maria in Platea e la Casa del Medico, è stata un’esperienza apprezzata da chi ha scelto di trascorrere un sabato sera a Campli, sarà riproposta nei prossimi due sabati e stiamo già pensando a come estenderla anche in futuro”. “Ringrazio tutte le attività commerciali per l’ottimo lavoro svolto, l’Arcidiacono Parroco Don Adamo Varanesi che ha permesso l’apertura straordinaria di Scala Santa e Cattedrale fino alle 23 e gli operatori dell’ufficio turistico, Evelina Di Berardo, Valerio Negro e Eugenia Petrella, come sempre impeccabili nell’accompagnare turisti e visitatori alla scoperta del nostro borgo” ha concluso.

BorGO! torna sabato 20 e 27 giugno, questa volta con musica dal vivo. Per agevolare e rispettare tutte le misure di sicurezza prenotare sul portale dedicato: https://borgocampli.it/

Per informazioni sulle prenotazioni: Tel. 0861 739021 - E-mail: [email protected]

Per informazioni turistiche e visite: Ufficio Turistico del Comune di Campli, Tel. 0861 560 1207 | 328 8732772

E-mail: [email protected]