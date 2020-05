CALO RECORD DI VITTIME E CONTAGI, AUMENTANO I GUARITI

Pubblicazione: 19 maggio 2020 alle ore 09:06

ROMA - Sono 99 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore in Italia, l'incremento più basso in un giorno dall'inizio del lockdown.

Domenica l'aumento era stato di 145. Sono 225.886 i contagiati, 451 in più, quando l'incremento era stato di 675. In 4 regioni zero contagi: Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata.

Sono saliti a 127.326 i guariti, 2.150 in più. Riaprono i confini in alcune regioni del Nord. Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e la Provincia di Trento siglano l'intesa annunciata dal presidente del Veneto Luca Zaia: "Si può circolare per incontrare parenti e congiunti, ma con l'autocertificazione".