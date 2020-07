CALCIO, QUARESIMALE: AMICHEVOLE TRA TERAMO E NAPOLI

Pubblicazione: 09 luglio 2020 alle ore 13:28

TERAMO - Il consigliere regionale e capogruppo della Lega, Pietro Quaresimale, lancia la proposta di organizzare un’amichevole di calcio, da disputarsi allo stadio “Bonolis” di Teramo, tra la formazione locale e il Napoli che svolgerà il ritiro estivo in Abruzzo, a Castel di Sangro.

“In considerazione dell’ufficialità del ritiro pre campionato del Napoli in Abruzzo - dichiara Quaresimale - vorrei proporre di organizzare una gara amichevole al “Bonolis” affinché anche la città di Teramo, e l’intera provincia, possano beneficiare dell’impulso positivo generato dalla presenza del Napoli e dei suoi sostenitori. Sarebbe una bella vetrina e un’occasione di rilancio per la Città di Teramo e l’intera provincia che in questi anni hanno subito duri colpi causati dal coronavirus, dal sisma e dalla nevicata del 2017”.