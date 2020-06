CALCIO: PESCARA IN CERCA DI CONTINUITA' A PISA, BIANCAZZURRI IN TOSCANA SENZA BALZANO

Pubblicazione: 25 giugno 2020 alle ore 13:41

PESCARA - Dopo la vittoria con la Juve Stabia, il Pescara domani sera all'Arena Garibaldi di Pisa andrà in cerca di conferme al cospetto dei nerazzurri guidati da Luca D'Angelo, pescarese doc.

Per la formazione abruzzese quello di domani (ore 21) sarà il primo di due sfide con formazioni toscane visto che lunedì 29 giugno all'Adriatico, nel turno infrasettimanale i biancazzurri riceveranno la visita dell'Empoli.

Questa mattina, prima della partenza per Pisa, il tecnico Nicola Legrottaglie ha presentato la sfida sotto la Torre.

"Abbiamo una grande opportunità per dare continuità alla vittoria di sabato. Cerco sempre di mettere i calciatori nella posizione in cui mi rendono meglio. Bettella non può essere il sostituto di Balzano e devo ancora scegliere in quella posizione. Rispetto a prima del covid, abbiamo un numero maggiore di calciatori a disposizione, e questa è una cosa positiva. Saranno da qui alla fine tutte partite complicate. Mi aspetto un Pisa che ci concederà molto meno rispetto alla Juve Stabia. Chi sbaglierà meno vincerà ma se giochiamo a calcio potremo fare bene".

Oltre a Balzano, saranno assenti anche Campagnaro, Marafini, Tumminello e Di Grazia.