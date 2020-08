CALCIO: NAPOLI IN RITIRO IN ABRUZZO, IL 28 AMICHEVOLI CON L'AQUILA E CASTEL DI SANGRO

Pubblicazione: 17 agosto 2020 alle ore 19:09

CASTEL DI SANGRO - Crese l'attesa per l'arrivo previsto per il 24 agosto, a Castel di Sangro, in provincia dell'Aquila, sede del ritiro estivo 2020/2021 della squadra guidata da Gennaro Gattuso.

Quattro giorni dopo, e cioè il 28 agosto, gli azzurri si esibiranno allo stadio locale, il Teofilo Patini, in un triangolare. A sfidarsi saranno Napoli, L'Aquila, che milita quest'anno in Eccellenza e Castel di Sangro che disputerà il campionato di Promozione, allenata dall'ex Napoli Domenico Cristiano. Le amichevoli si svolgeranno a porte chiuse, come da disposizioni governative, dalle 17:30. Il programma è stato diffuso dalla società dell'Aquila.

La squadra azzurra resterà in Abruzzo fino al 4 settembre e affronterà anche un altro test amichevole prima di rientrare al Training Center di Castel Volturno.