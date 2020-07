CALCIO: L'AQUILA 1927, LAVORI IN CORSO PER LA SQUADRA CHE GIOCHERA' L'ECCELLENZA AGLI ORDINI DI CAPPELLACCI

Pubblicazione: 13 luglio 2020 alle ore 18:25

L’AQUILA - L’Aquila 1927 in costruzione in vista del prossimo campionato regionale di Eccellenza.

Il sodalizio rossoblù, grazie al direttore generale Massimiliano Fanesi e al direttore sportivo Luca Di Genova, ha proceduto a ratificare alcune conferme ed i primi nuovi arrivi.

Reduci dalla cavalcata trionfale in promozione, interrotta solo dal Covid-19, continueranno l’esperienza nel club del capoluogo d’Abruzzo presieduto da Stefano Marrelli e Gabriele Di Cristofaro, l’esperto difensore Damiano Zanon, insieme al compagno di reparto Filippo Cinafrini, ai centrocampisti Daniel Micantonio, Gianmarco Rampini, Giuseppe Catalli ed il bomber Pasquale Maisto.

“Sono contentissimo di far parte ancora di questa squadra, è una fortuna stare in una società così organizzata, in un ambiente sano dove si respira calcio vero - commenta Catalli fantasista di Pescina classe 1993 che in passato ha militato tra le fila di Civitella Roveto, Avezzano, Paterno e Chieti, tra i protagonisti con L’Aquila delle vittorie dei campionati di Prima Categoria e Promozione - Quest'anno più degli altri abbiamo bisogno dei nostri tifosi, perché sarà un campionato difficile, così da toglierci tante soddisfazioni insieme. Voglio continuare a vincere con questa maglia”.

Partiranno in ritiro con la squadra guidata per il terzo anno consecutivo da Roberto Cappellacci anche i difensori Mohamed Suleman, Filippo Cianfrini, il centrocampista Daniel Micantonio e l'attaccante Mattia Di Norcia.

Tra i nuovi innesti in difesa Leonardo Fantozzi, laterale sinistro di difesa classe 2002 che vanta esperienze nel settore giovanile del Foggia e nell'ultima stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con la maglia dell'Angizia Luco, Dawid Lenart, classe 1992 ex Teramo, Viterbese, Amiternina e Giulianova; i centrocampisti Luca Fonti classe 2001 cresciuto nel settore giovanile rossoblù nelle ultime due stagioni ha giocato a San Gregorio e Michele Bisegna, prodotto del vivaio della Lazio con 283 presenze nei campionati di serie D ed Eccellenza e 85 reti segnate mentre in attacco Francesco Di Paolo ex Giulianova, Luco, San Gregorio.

Tante le trattative in via di definizione tra cui l'esperto centrale di difesa classe 93 del Chieti Daniele Ricci e l'attaccante Stefano Miccichè, lo scorso anno 21 gol a Lanciano in eccellenza.

In settimana dovrebbero aggiungersi anche due portieri, giovani ma di grande qualità.

Tra gli atleti che hanno salutato, il capitano Nicola Di Francia, il difensore Matteo D'Amico, passato alla Fucense, gli attaccanti Francesco Pizzola e Andrea La Selva, mentre Manuel Santarelli dovrebbe andare in prestito al San Gregorio.

Intanto, il Consiglio direttivo del Comitato regionale Abruzzo della Lega nazionale Dilettanti, sulla base del numero di società che completeranno l’iscrizione, ha previsto le seguenti formule per il campionato di Eccellenza:

Organico 20 squadre

A – Ipotesi con 20 squadre iscritte

Composizione di 2 gironi da 10 squadre ciascuno con inizio del campionato il 4/10/2020; le prime 5 classificate di ogni girone vengono raggruppate in un girone unico con gare A/R per determinare l’assegnazione del primo e del secondo posto; le seconde 5 classificate di ogni girone vengono raggruppate in un girone unico con gare andata/ritorno per determinare le 2 retrocessioni dirette alla categoria inferiore (meccanismo playout a fine campionato).

B – Ipotesi con 19 squadre iscritte

Si procede al ripescaggio di una società dal campionato di Promozione e viene applicata l’ipotesi A.

C – Ipotesi con 18 squadre iscritte

Composizione di un girone unico (gare andata/ritorno) con inizio del campionato il 27/9/2020 (meccanismo playoff/playout a fine campionato).

D – Ipotesi con 17 squadre iscritte

Si procede al ripescaggio di una società dal campionato di Promozione e viene applicata l’ipotesi C.

E – Ipotesi con 16 squadre iscritte

Composizione di un girone unico con gare andata/ritorno (meccanismo playoff/playout a fine campionato).

Mercoledì 15 luglio ore 18 in videoconferenza è prevista una riunione con le società di Eccellenza.

Le gare della Coppa Italia di Eccellenza avranno inizio il 13/9/2020. (red.)