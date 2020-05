BUSSI: MORASSUT, ''BONIFICA LA PAGA EDISON, 50 MLN RESTANO AD ABRUZZO''

Pubblicazione: 22 maggio 2020 alle ore 16:14

PESCARA - “Il presidente della Regione Abruzzo preferisce sollevare il privato Edison riconosciuto responsabile dell’inquinamento nel SIN di Bussi dagli obblighi di legge di eseguire le bonifiche e impiegare in suo luogo 50 milioni di risorse pubbliche? Non posso crederlo. Edison è stato riconosciuto responsabile e deve eseguire le bonifiche come ha già iniziato a fare in via preliminare. Le risorse pubbliche già destinate resteranno, come ho già detto ieri, nel SIN di Bussi. Invito la Regione Abruzzo a indicare presto, d’intesa col Ministero, le priorità di intervento su cui agire per impiegare tali risorse”. Così in una nota il Sottosegretario all’Ambiente, Roberto Morassut.