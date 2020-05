BUSSI: MARSILIO, ''BASTA PALLEGGI DI RESPONSABILITA'''

Pubblicazione: 22 maggio 2020 alle ore 12:32

PESCARA - "Sulla vicenda di Bussi è ora che finisca il palleggio delle responsabilità che ha tenuto bloccato per troppi anni i 50 milioni destinati alla bonifica e alla reindustrializzazione del sito".

Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che aggiunge: "Il sottosegretario Morassut, nel promettere che i fondi 'rimarranno' in Abruzzo, è costretto ad ammettere che al momento sono stati restituiti al Mef. Vogliamo sperare se il sottosegretario riesca nel suo obiettivo".

"Intanto è chiaro che si corre il forte rischio che il Mef, assetato di 'coperture' per affrontare la crisi economica in corso, si tenga a lungo fondi che non hanno una spendibilità immediata, visto che il Ministero non ha un solo progetto cantierabile. E comunque, il Ministero trasferisca i 50 milioni al suo legittimo destinatario che è la Regione Abruzzo, nominando la Regione soggetto attuatore per avviare la bonifica senza più ritardi. Solo così avremo la certezza che i fondi 'rimarranno' in Abruzzo", conclude Marsilio.