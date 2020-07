BORGHI DEL RESPIRO: SABATO PRESENTAZIONE PROGETTO

Pubblicazione: 28 luglio 2020 alle ore 11:02

L'AQUILA - I Borghi del respiro, si presenteranno il prossimo 1 agosto in un seminario/diretta web organizzato in contemporanea dal Borgo di Fontecchio, in provincia dell'Aquila, e da Nocera Umbra, in provincia di Perugia, a cura dell'Associazione Nazionale Borghi del Respiro presieduta da Luciano Morini.

In quell'occasione i primi 15 Comuni italiani aderenti firmeranno il "Patto per il Respiro", impegnandosi simbolicamente ed effettivamente, nell’ambito dell’Associazione Nazionale Borghi del Respiro, a tutelare la salubrità ambientale, a migliorare lo sviluppo e il turismo sostenibile locali e la vivibilità del borgo, perseguendo l’obiettivo di proteggere la salute e il benessere respiratorio di cittadini ed ospiti e al contempo di promuovere una cultura della salute.

Il progetto e l'incontro del 1 Agosto saranno presentati alle Autorità della Regione Abruzzo e agli Organi d'informazione il 30 Luglio alle ore 11,30 presso la sede della Giunta Regionale dell'Abruzzo all'Aquila - Palazzo Silone in Via Leonardo da Vinci, 6.

E' annunciata la presenza dell'Assessore Regionale Guido Quintino Liris, oltre ai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Borghi del Respiro.

Link e programma: https://www.crea.gov.it/-/patto-per-il-respiro-insieme-per-il-benessere-della-natura-e-dell-uomo