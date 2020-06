SALVINI IN ABRUZZO, ''CENTRODESTRA SARA' UNITO AD AVEZZANO E A CHIETI''

Pubblicazione: 24 giugno 2020 alle ore 15:34

AVEZZANO – “Sono qui innanzitutto ad omaggiare l'arma dei carabinieri e tutte le donne e gli uomini in divisa visto che proprio qua un carabinieri di Avezzano è stato aggredito dal solito miserabile che oltretutto aveva pure il reddito di cittadinanza. Quindi il tema sicurezza non è un'invenzione della Lega è una necessità dei cittadini”.

Queste le prime parole del leader della Lega Matteo Salvini, ad Avezzano, al fianco del il candidato sindaco Tiziano Genovesi, amministratori e simpatizzanti, accompagnato dal segretario regionale, Luigi D’Eramo. Salvini andrà poi a Chieti ad incontrare il candidato sindaco Fabrizio Di Stefano.

Al suo arrivo ad Avezzano si sono veriticate contestazioni

Al centro ovviamente le elezioni amministrative di metà settembre.

“Il centrodestra sarà unito ad Avezzano come a Chieti. La Lega però è in Abruzzo il primo partito

La lega ha lasciato spazio agli alleati in Regione, e in altri comuni. Penso che in queste due realtà, Chieti ed Avezzano, abbiamo uomini e donne in grado di farcela”.

Alla domanda di un cronista: sarà Genovesi il candidato della lega ad Avezzano? risponde Salvini: “la persona da lei citata è assolutamente in gamba”.

